Son Dakika Haberleri: Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsası

1 saat önce

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,335-1,382 liradan satıldı.

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Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,335-1,382 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

BUĞDAYLAR
Ekmeklik kırmızı sert buğday 1,335 1,382
Ekmeklik diğer buğday 1,266 1,545
Düşük vasıflı buğday 1,315 1,522
ARPALAR
Arpalar 1,142 1,180
DİĞER HUBUBATLAR
Mısır 1,102 1,119

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 03:18 Kaynak: AA

Mısır, Konya, Ekonomi
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