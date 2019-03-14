Konya Ticaret Borsası
1 saat önce
Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,335-1,382 liradan satıldı.
Konya
Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,335-1,382 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|
|Ekmeklik kırmızı sert buğday
| 1,335
| 1,382
|Ekmeklik diğer buğday
| 1,266
| 1,545
|Düşük vasıflı buğday
| 1,315
| 1,522
|ARPALAR
|
|
|Arpalar
| 1,142
| 1,180
|DİĞER HUBUBATLAR
|
|
| Mısır
| 1,102
| 1,119
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Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 03:18 Kaynak: AA
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