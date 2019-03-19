Konya Ticaret Borsası
2 saat önce
Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,376 liradan satıldı.
Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,376 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|
|Makarnalık buğday
| 1,522
| 1,522
|Ekmeklik kırmızı sert buğday
| 1,376
| 1,376
|Ekmeklik diğer buğday
| 1,302
| 1,302
|Düşük vasıflı buğday
| 1,351
| 1,514
|ARPALAR
|
|
|Arpalar
| 1,172
| 1,177
|DİĞER HUBUBATLAR
|
|
|Mısır
| 1,007
| 1,128
|BAKLİYATLAR
|
|
|Fasulye
| 0,800
| 5,001
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Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 02:24 Kaynak: AA
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