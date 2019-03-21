Konya Ticaret Borsası
1 saat önce
Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,452-1,469 liradan satıldı.
Konya
Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,452-1,469 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|
|Makarnalık buğday
| 1,648
| 1,648
|Ekmeklik kırmızı sert buğday
| 1,452
| 1,469
|Ekmeklik diğer buğday
| 1,301
| 1,524
|Düşük vasıflı buğday
| 1,262
| 1,462
|ARPALAR
|
|
|Arpalar
| 1,189
| 1,202
|DİĞER HUBUBATLAR
|
|
| Mısır
| 1,072
| 1,127
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Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 02:57 Kaynak: AA
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