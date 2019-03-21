Son Dakika Haberleri: Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsası

1 saat önce

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,452-1,469 liradan satıldı.

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Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,452-1,469 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

BUĞDAYLAR
Makarnalık buğday 1,648 1,648
Ekmeklik kırmızı sert buğday 1,452 1,469
Ekmeklik diğer buğday 1,301 1,524
Düşük vasıflı buğday 1,262 1,462
ARPALAR
Arpalar 1,189 1,202
DİĞER HUBUBATLAR
Mısır 1,072 1,127

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 02:57 Kaynak: AA

Mısır, Konya, Ekonomi
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