Son Dakika Haberleri: Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsası

1 saat önce

Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,357-1,453 liradan satıldı.

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Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,357-1,453 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

BUĞDAYLAR
Ekmeklik kırmızı sert buğday 1,357 1,453
Ekmeklik beyaz sert buğday 1,341 1,341
Ekmeklik diğer buğday 1,273 1,273
Düşük vasıflı buğday 1,297 1,431
ARPALAR
Arpalar 1,275 1,275
DİĞER HUBUBATLAR
Mısır 1,132 1,159

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 02:31 Kaynak: AA

Mısır, Konya, Ekonomi
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