Konya Ticaret Borsası
1 saat önce
Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,357-1,453 liradan satıldı.
Konya
Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,357-1,453 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|
|Ekmeklik kırmızı sert buğday
| 1,357
| 1,453
|Ekmeklik beyaz sert buğday
| 1,341
| 1,341
|Ekmeklik diğer buğday
| 1,273
| 1,273
|Düşük vasıflı buğday
| 1,297
| 1,431
|ARPALAR
|
|
|Arpalar
| 1,275
| 1,275
|DİĞER HUBUBATLAR
|
|
| Mısır
| 1,132
| 1,159
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Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 02:31 Kaynak: AA
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