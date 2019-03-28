Konya Ticaret Borsası
34 dakika önce
Konya Ticaret Borsası'nda mısırın kilogramı 1,109-1,154 liradan satıldı.
Konya
Ticaret Borsası'nda mısırın kilogramı 1,109-1,154 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|
|Ekmeklik kırmızı sert buğday
| 1,300
| 1,300
|Ekmeklik diğer buğday
| 1,339
| 1,339
|ARPALAR
|
|
|Arpalar
| 1,267
| 1,274
|DİĞER HUBUBATLAR
|
|
| Mısır
| 1,109
| 1,154
|BAKLİYATLAR
|
|
|Mercimek (Yeşil)
| 1,792
| 1,792
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Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 03:39 Kaynak: AA
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