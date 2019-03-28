Son Dakika Haberleri: Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsası

34 dakika önce

Konya Ticaret Borsası'nda mısırın kilogramı 1,109-1,154 liradan satıldı.

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Konya Ticaret Borsası'nda mısırın kilogramı 1,109-1,154 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

BUĞDAYLAR
Ekmeklik kırmızı sert buğday 1,300 1,300
Ekmeklik diğer buğday 1,339 1,339
ARPALAR
Arpalar 1,267 1,274
DİĞER HUBUBATLAR
Mısır 1,109 1,154
BAKLİYATLAR
Mercimek (Yeşil) 1,792 1,792

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 03:39 Kaynak: AA

Mısır, Konya, Ekonomi
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