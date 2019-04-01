Son Dakika Haberleri: Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsası

1 saat önce

Konya Ticaret Borsası'nda düşük vasıflı buğdayın kilogramı 1,351 liradan satıldı.

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Konya Ticaret Borsası'nda düşük vasıflı buğdayın kilogramı 1,351 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

BUĞDAYLAR
Düşük vasıflı buğday 1,351 1,351
DİĞER HUBUBATLAR
Mısır 1,167 1,181

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 03:10 Kaynak: AA

Mısır, Konya, Ekonomi
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