Konya Ticaret Borsası
1 saat önce
Konya Ticaret Borsası'nda düşük vasıflı buğdayın kilogramı 1,351 liradan satıldı.
Konya
Ticaret Borsası'nda düşük vasıflı buğdayın kilogramı 1,351 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|
|Düşük vasıflı buğday
| 1,351
| 1,351
|DİĞER HUBUBATLAR
|
|
| Mısır
| 1,167
| 1,181
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Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 03:10 Kaynak: AA
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