Son Dakika Haberleri: Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsası

1 saat önce

Konya Ticaret Borsası'nda düşük vasıflı buğdayın kilogramı 1,314-1,324 liradan satıldı.

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Konya Ticaret Borsası'nda düşük vasıflı buğdayın kilogramı 1,314-1,324 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

BUĞDAYLAR
Makarnalık buğday 1,561 1,561
Düşük vasıflı buğday 1,314 1,324
ARPALAR
Arpalar 1,293 1,311
DİĞER HUBUBATLAR
Mısır 1,196 1,227

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 03:19 Kaynak: AA

Ekonomi
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