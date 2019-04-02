Konya Ticaret Borsası
1 saat önce
Konya Ticaret Borsası'nda düşük vasıflı buğdayın kilogramı 1,314-1,324 liradan satıldı.
Konya Ticaret Borsası'nda düşük vasıflı buğdayın kilogramı 1,314-1,324 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|
|Makarnalık buğday
| 1,561
| 1,561
|Düşük vasıflı buğday
| 1,314
| 1,324
|ARPALAR
|
|
|Arpalar
| 1,293
| 1,311
|DİĞER HUBUBATLAR
|
|
|Mısır
| 1,196
| 1,227
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Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 03:19 Kaynak: AA
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