Son Dakika Haberleri: Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsası

2 saat önce

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,376-1,406 liradan satıldı.

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Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,376-1,406 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

BUĞDAYLAR
Ekmeklik kırmızı sert buğday 1,376 1,406
Ekmeklik diğer buğday 1,312 1,312
Düşük vasıflı buğday 1,314 1,407
ARPALAR
Arpalar 1,269 1,285
DİĞER HUBUBATLAR
Mısır 1,166 1,202

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 04:22 Kaynak: AA

Mısır, Konya, Ekonomi
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