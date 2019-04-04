Konya Ticaret Borsası
2 saat önce
Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,376-1,406 liradan satıldı.
Konya
Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,376-1,406 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|
|Ekmeklik kırmızı sert buğday
| 1,376
| 1,406
|Ekmeklik diğer buğday
| 1,312
| 1,312
|Düşük vasıflı buğday
| 1,314
| 1,407
|ARPALAR
|
|
|Arpalar
| 1,269
| 1,285
|DİĞER HUBUBATLAR
|
|
| Mısır
| 1,166
| 1,202
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Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 04:22 Kaynak: AA
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