Son Dakika Haberleri: Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsası

29 dakika önce

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,336-1,416 liradan satıldı.

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Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,336-1,416 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

BUĞDAYLAR
Ekmeklik kırmızı sert buğday 1,336 1,416
Ekmeklik diğer buğday 1,317 1,364
Düşük vasıflı buğday 1,333 1,401
ARPALAR
Arpalar 1,301 1,301
DİĞER HUBUBATLAR
Mısır 1,195 1,220

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 02:20 Kaynak: AA

Mısır, Konya, Ekonomi
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