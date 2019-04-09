Konya Ticaret Borsası
29 dakika önce
Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,336-1,416 liradan satıldı.
Konya
Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,336-1,416 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|
|Ekmeklik kırmızı sert buğday
| 1,336
| 1,416
|Ekmeklik diğer buğday
| 1,317
| 1,364
|Düşük vasıflı buğday
| 1,333
| 1,401
|ARPALAR
|
|
|Arpalar
| 1,301
| 1,301
|DİĞER HUBUBATLAR
|
|
| Mısır
| 1,195
| 1,220
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Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 02:20 Kaynak: AA
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