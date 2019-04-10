Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,533 liradan satıldı.Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

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