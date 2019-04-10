Konya Ticaret Borsası
33 dakika önce
Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,533 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 02:57 Kaynak: AA
Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,533 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|
|Makarnalık buğday
| 1,597
| 1,597
|Ekmeklik kırmızı sert buğday
| 1,533
| 1,533
|Ekmeklik diğer buğday
| 1,359
| 1,359
|Düşük vasıflı buğday
| 1,318
| 1,556
|ARPALAR
|
|
|Arpalar
| 1,312
| 1,312
|DİĞER HUBUBATLAR
|
|
|Mısır
| 1,212
| 1,226
|BAKLİYATLAR
|
|
|Fasulye
| 7,025
| 7,025
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