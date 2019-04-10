Son Dakika Haberleri: Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsası

33 dakika önce

Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,533 liradan satıldı.

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Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,533 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

BUĞDAYLAR
Makarnalık buğday 1,597 1,597
Ekmeklik kırmızı sert buğday 1,533 1,533
Ekmeklik diğer buğday 1,359 1,359
Düşük vasıflı buğday 1,318 1,556
ARPALAR
Arpalar 1,312 1,312
DİĞER HUBUBATLAR
Mısır 1,212 1,226
BAKLİYATLAR
Fasulye 7,025 7,025
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 02:57 Kaynak: AA
Mısır, Konya, Ekonomi
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