Son Dakika Haberleri: Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsası

1 saat önce

Konya Ticaret Borsasında mısırın kilogramı 1,190-1,230 liradan satıldı.

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Konya Ticaret Borsasında mısırın kilogramı 1,190-1,230 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

BUĞDAYLAR
Ekmeklik diğer buğday 1,365 1,365
ARPALAR
Arpalar 1,321 1,362
DİĞER HUBUBATLAR
Mısır 1,190 1,230
BAKLİYATLAR
Fasulye 6,330 7,001
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 02:53 Kaynak: AA
Konya, Ekonomi
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