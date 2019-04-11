Konya Ticaret Borsası
1 saat önce
Konya Ticaret Borsasında mısırın kilogramı 1,190-1,230 liradan satıldı.
Konya
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 02:53 Kaynak: AA
Ticaret Borsasında mısırın kilogramı 1,190-1,230 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|
|Ekmeklik diğer buğday
| 1,365
| 1,365
|ARPALAR
|
|
|Arpalar
| 1,321
| 1,362
|DİĞER HUBUBATLAR
|
|
| Mısır
| 1,190
| 1,230
|BAKLİYATLAR
|
|
|Fasulye
| 6,330
| 7,001
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