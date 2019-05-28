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Konya Ticaret Borsası

2 saat önce

Konya Ticaret Borsası'nda mısırın kilogramı 1,230-1,274 liradan satıldı.

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Konya Ticaret Borsası'nda mısırın kilogramı 1,230-1,274 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK
(LİRA)
EN YÜKSEK
(LİRA)
ARPALAR
Arpalar 1,354 1,399
DİĞER HUBUBATLAR
Mısır 1,230 1,274
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 04:45 Kaynak: AA
Mısır, Konya, Ekonomi
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