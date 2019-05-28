Konya Ticaret Borsası
2 saat önce
Konya Ticaret Borsası'nda mısırın kilogramı 1,230-1,274 liradan satıldı.
Konya
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 04:45 Kaynak: AA
Ticaret Borsası'nda mısırın kilogramı 1,230-1,274 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|ARPALAR
|
|Arpalar
| 1,354
| 1,399
|DİĞER HUBUBATLAR
|
|
| Mısır
| 1,230
| 1,274
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