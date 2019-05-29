Konya Ticaret Borsası
1 saat önce
Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,411 liradan satıldı.
Konya
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 02:17 Kaynak: AA
Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,411 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|
|Ekmeklik kırmızı sert buğday
| 1,411
| 1,411
|Düşük vasıflı buğday
| 1,426
| 1,455
|ARPALAR
|
|
|Arpalar
| 1,414
| 1,418
|DİĞER HUBUBATLAR
|
|
| Mısır
| 1,239
| 1,278
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