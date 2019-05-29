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Konya Ticaret Borsası

1 saat önce

Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,411 liradan satıldı.

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Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,411 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK
(LİRA)
EN YÜKSEK
(LİRA)
BUĞDAYLAR
Ekmeklik kırmızı sert buğday 1,411 1,411
Düşük vasıflı buğday 1,426 1,455
ARPALAR
Arpalar 1,414 1,418
DİĞER HUBUBATLAR
Mısır 1,239 1,278
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 02:17 Kaynak: AA
Mısır, Konya, Ekonomi
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