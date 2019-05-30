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Konya Ticaret Borsası

41 dakika önce

Konya Ticaret Borsası'nda mısırın kilogramı 1,234-1,264 liradan satıldı.

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Konya Ticaret Borsası'nda mısırın kilogramı 1,234-1,264 liradan satıldı.
Konya Ticaret Borsası'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, borsada mısır, kilogramı en düşük 1,234, en yüksek 1,264 liradan işlem gördü.
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 03:04 Kaynak: AA
Konya, Ekonomi
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