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Konya Ticaret Borsası

1 saat önce

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,424 liradan satıldı.

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Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,424 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK
(LİRA)
EN YÜKSEK
(LİRA)
BUĞDAYLAR
Ekmeklik kırmızı sert buğday 1,424 1,424
DİĞER HUBUBATLAR
Mısır 1,241 1,269
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 04:23 Kaynak: AA
Mısır, Konya, Ekonomi
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