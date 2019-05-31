Konya Ticaret Borsası
1 saat önce
Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,424 liradan satıldı.
Konya
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 04:23 Kaynak: AA
Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,424 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|
|Ekmeklik kırmızı sert buğday
| 1,424
| 1,424
|DİĞER HUBUBATLAR
|
|
| Mısır
| 1,241
| 1,269
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