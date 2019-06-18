Konya Ticaret Borsası
1 saat önce
Konya Ticaret Borsasında arpanın kilogramı 1,161 liradan satıldı.
Konya
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 02:27 Kaynak: AA
Ticaret Borsasında arpanın kilogramı 1,161 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|ARPALAR
|
|
|Arpa
| 1,161
| 1,161
|DİĞER HUBUBATLAR
|
|
| Mısır
| 0,620
| 1,197
|BAKLİYATLAR
|
|
|Fasulye
| 6,288
| 6,288
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