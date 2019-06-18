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Konya Ticaret Borsası

1 saat önce

Konya Ticaret Borsasında arpanın kilogramı 1,161 liradan satıldı.

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Konya Ticaret Borsasında arpanın kilogramı 1,161 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK
(LİRA)
EN YÜKSEK
(LİRA)
ARPALAR
Arpa 1,161 1,161
DİĞER HUBUBATLAR
Mısır 0,620 1,197
BAKLİYATLAR
Fasulye 6,288 6,288
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 02:27 Kaynak: AA
Mısır, Konya, Ekonomi
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