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Konya Ticaret Borsası

1 saat önce

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik beyaz sert buğdayın kilogramı 1,408 liradan satıldı.

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Konya Ticaret Borsasında ekmeklik beyaz sert buğdayın kilogramı 1,408 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK
(LİRA)
EN YÜKSEK
(LİRA)
BUĞDAYLAR
Ekmeklik beyaz sert buğday 1,408 1,408
ARPALAR
Arpa 1,051 1,233
DİĞER HUBUBATLAR
Mısır 1,154 1,193
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 04:25 Kaynak: AA
Konya, Ekonomi
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