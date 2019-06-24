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Konya Ticaret Borsası

1 saat önce

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,457 liradan satıldı.

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Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,457 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK
(LİRA)
EN YÜKSEK
(LİRA)
BUĞDAYLAR
Ekmeklik kırmızı sert buğday 1,457 1,457
ARPALAR
Arpa 1,023 1,178
DİĞER HUBUBATLAR
Mısır 1,141 1,197
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 02:59 Kaynak: AA
Konya, Ekonomi
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