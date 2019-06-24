Konya Ticaret Borsası
1 saat önce
Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,457 liradan satıldı.
Konya
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 02:59 Kaynak: AA
Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,457 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|
|
|Ekmeklik kırmızı sert buğday
| 1,457
| 1,457
|ARPALAR
|
|
|Arpa
| 1,023
| 1,178
|DİĞER HUBUBATLAR
|
|
| Mısır
| 1,141
| 1,197
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