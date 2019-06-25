Konya Ticaret Borsası
1 saat önce
Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,379-1,620 liradan satıldı.
Konya
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 03:23 Kaynak: AA
Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,379-1,620 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|
|
|Ekmeklik kırmızı sert buğday
| 1,379
| 1,620
|Düşük vasıflı buğdaylar
| 1,629
| 1,629
|ARPALAR
|
|
|Arpa
| 1,027
| 1,124
|DİĞER HUBUBATLAR
|
|
| Mısır
| 1,113
| 1,187
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