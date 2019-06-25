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Konya Ticaret Borsası

1 saat önce

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,379-1,620 liradan satıldı.

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Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,379-1,620 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK
(LİRA)
EN YÜKSEK
(LİRA)
BUĞDAYLAR
Ekmeklik kırmızı sert buğday 1,379 1,620
Düşük vasıflı buğdaylar 1,629 1,629
ARPALAR
Arpa 1,027 1,124
DİĞER HUBUBATLAR
Mısır 1,113 1,187
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 03:23 Kaynak: AA
arpa, buğday, konya, ticaret, Ekonomi
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