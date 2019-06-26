Konya Ticaret Borsası
31 dakika önce
Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı en düşük 1,392 lira ile en yüksek 1,433 liradan satıldı.
Konya
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 03:09 Kaynak: AA
Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı en düşük 1,392 lira ile en yüksek 1,433 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|
|
|Ekmeklik kırmızı sert buğday
| 1,392
| 1,433
|Düşük vasıflı buğdaylar
| 1,398
| 1,562
|ARPALAR
|
|
|Arpa
| 1,000
| 1,102
|DİĞER HUBUBATLAR
|
|
| Mısır
| 1,129
| 1,183
Mardin'de koruma altında olan "alaca sansar" görüldü
Mahkeme, üniversiteli Berat'ı hayattan koparan ehliyetsiz sürücüye 18 bin TL para cezası verdi
İçki içmesine tepki gösteren karısını, 3 ve 9 yaşındaki çocuklarının önünde öldürdü
10 milyon liralık vurgun! Üç çocuğu ve eşini bıraktı, Azeri sevgilisiyle yurt dışına kaçtı