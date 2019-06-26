Konya Ticaret Borsası

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Mardin'de koruma altında olan "alaca sansar" görüldü

Mahkeme, üniversiteli Berat'ı hayattan koparan ehliyetsiz sürücüye 18 bin TL para cezası verdi

İçki içmesine tepki gösteren karısını, 3 ve 9 yaşındaki çocuklarının önünde öldürdü

10 milyon liralık vurgun! Üç çocuğu ve eşini bıraktı, Azeri sevgilisiyle yurt dışına kaçtı