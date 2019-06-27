Konya Ticaret Borsası
1 saat önce
Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı en düşük 1,388 lira, en yüksek 1,481 liradan satıldı.
Konya
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 04:09 Kaynak: AA
Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı en düşük 1,388 lira, en yüksek 1,481 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|
|
|Ekmeklik kırmızı sert buğday
| 1,388
| 1,481
|Makarnalık buğday
| 1,708
| 1,746
|Ekmeklik diğer buğday
| 1,301
| 1,444
|Düşük vasıflı buğdaylar
| 1,150
| 1,579
|ARPALAR
|
|
|Arpa
| 0,953
| 1,114
|DİĞER HUBUBATLAR
|
|
| Mısır
| 1,151
| 1,185
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