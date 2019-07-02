Konya Ticaret Borsası
55 dakika önce
Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı en düşük 1,257 lira, en yüksek 1,660 liradan satıldı.
Konya
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 03:27 Kaynak: AA
Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı en düşük 1,257 lira, en yüksek 1,660 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|
|
|Ekmeklik kırmızı sert buğday
| 1,257
| 1,660
|Makarnalık buğday
| 1,663
| 1,723
|Ekmeklik beyaz sert buğday
| 1,303
| 1,551
|Ekmeklik diğer buğdaylar
| 1,284
| 1,421
|Düşük vasıflı buğdaylar
| 1,226
| 1,594
|ARPALAR
|
|
|Arpa
| 1,084
| 1,134
|DİĞER HUBUBATLAR
|
|
| Mısır
| 1,182
| 1,188
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