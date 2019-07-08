Konya Ticaret Borsası
2 gün önce
Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,346-1,675 liradan satıldı.
Konya Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 02:50 Kaynak: AA
Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,346-1,675 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|
|Makarnalık buğday
| 1,609
| 1,669
|Ekmeklik kırmızı sert buğday
| 1,346
| 1,675
|Ekmeklik beyaz sert buğday
| 1,345
| 1,515
|Ekmeklik diğer buğday
| 1,253
| 1,671
|Düşük vasıflı buğday
| 1,210
| 1,609
|ARPALAR
|
|
|Arpa
| 1,112
| 1,175
|DİĞER HUBUBATLAR
|
|
| Mısır
| 1,172
| 1,178
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