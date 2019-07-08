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Konya Ticaret Borsası

2 gün önce

Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,346-1,675 liradan satıldı.

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Konya, Ekonomi
Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,346-1,675 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK
(LİRA)
EN YÜKSEK
(LİRA)
BUĞDAYLAR
Makarnalık buğday 1,609 1,669
Ekmeklik kırmızı sert buğday 1,346 1,675
Ekmeklik beyaz sert buğday
 1,345 1,515
Ekmeklik diğer buğday 1,253 1,671
Düşük vasıflı buğday 1,210 1,609
ARPALAR
Arpa 1,112 1,175
DİĞER HUBUBATLAR
Mısır 1,172 1,178
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 02:50 Kaynak: AA
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