Konya Ticaret Borsası
27 dakika önce
Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,286-1,685 liradan satıldı.
Konya
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 03:03 Kaynak: AA
Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,286-1,685 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|
|Makarnalık buğday
| 1,608
| 1,655
|Ekmeklik kırmızı sert buğday
| 1,286
| 1,685
|Ekmeklik beyaz sert buğday
| 1,255
| 1,457
|Ekmeklik diğer buğday
| 1,255
| 1,850
|Düşük vasıflı buğday
| 1,126
| 1,553
|ARPALAR
|
|
|Arpalar
| 1,120
| 1,177
|DİĞER HUBUBATLAR
|
|
| Mısır
| 1,120
| 1,170
Japonya'da bir avuç üzüm 63 bin liraya satıldı
3 günde mucize etki yaratan sığla yağının kilosu bin 200 liradan satılıyor
İstanbul Üniversitesi'nde, öğrencisine düşük not veren ünlü profesöre 5 ay hapis cezası!
Kinsey Wolanski, Kupa Amerika Finali öncesi yakalanıp gözaltına alınmış