Konya Ticaret Borsası
20 dakika önce
Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,281-1,577 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 02:42 Kaynak: AA
Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,281-1,577 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|
|Makarnalık buğday
| 1,671
| 1,860
|Ekmeklik kırmızı sert buğday
| 1,281
| 1,577
|Ekmeklik beyaz sert buğday
| 1,255
| 1,428
|Ekmeklik diğer buğday
| 1,268
| 1,655
|Düşük vasıflı buğday
| 1,114
| 1,441
|ARPALAR
|
|
|Arpalar
| 1,142
| 1,173
|DİĞER HUBUBATLAR
|
|
|Mısır
| 0,933
| 1,201
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