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Konya Ticaret Borsası

20 dakika önce

Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,281-1,577 liradan satıldı.

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Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,281-1,577 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK
(LİRA)
EN YÜKSEK
(LİRA)
BUĞDAYLAR
Makarnalık buğday 1,671 1,860
Ekmeklik kırmızı sert buğday 1,281 1,577
Ekmeklik beyaz sert buğday 1,255 1,428
Ekmeklik diğer buğday 1,268 1,655
Düşük vasıflı buğday 1,114 1,441
ARPALAR
Arpalar 1,142 1,173
DİĞER HUBUBATLAR
Mısır 0,933 1,201
Mısır, Konya, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 02:42 Kaynak: AA
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