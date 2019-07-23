Konya Ticaret Borsası
17 dakika önce
Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,250-1,601 liradan satıldı.
Konya Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 03:20 Kaynak: AA
Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,250-1,601 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|
|Makarnalık buğday
| 1,602
| 1,815
|Ekmeklik kırmızı sert buğday
| 1,250
| 1,601
|Ekmeklik beyaz sert buğday
| 1,349
| 1,504
|Ekmeklik diğer buğday
| 1,286
| 1,585
|Düşük vasıflı buğday
| 1,176
| 1,456
|ARPALAR
|
|
|Arpalar
| 1,133
| 1,179
|DİĞER HUBUBATLAR
|
|
|Mısır
| 1,160
| 1,198
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