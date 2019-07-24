Konya Ticaret Borsası
1 saat önce
Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,351-1,664 liradan satıldı.
Konya Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 02:53 Kaynak: AA
Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,351-1,664 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|
|Makarnalık buğday
| 1,641
| 1,836
|Ekmeklik kırmızı sert buğday
| 1,351
| 1,664
|Ekmeklik beyaz sert buğday
| 1,311
| 1,399
|Ekmeklik diğer buğday
| 1,286
| 1,585
|Düşük vasıflı buğday
| 1,190
| 1,601
|ARPALAR
|
|
|Arpalar
| 1,134
| 1,196
|DİĞER HUBUBATLAR
|
|
|Mısır
| 1,155
| 1,186
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