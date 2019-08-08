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Konya Ticaret Borsası

1 saat önce

Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,334-1,454 liradan satıldı.

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Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,334-1,454 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK
(LİRA)
EN YÜKSEK
(LİRA)
BUĞDAYLAR
Makarnalık buğday 1,640 1,640
Ekmeklik kırmızı sert buğday 1,334 1,454
Ekmeklik beyaz sert buğday 1,410 1,428
Ekmeklik diğer buğday 1,322 1,610
Düşük vasıflı buğday 1,226 1,442
ARPALAR
Arpalar 1,135 1,176
DİĞER HUBUBATLAR
Mısır 1,196 1,209
Konya, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 04:12 Kaynak: AA
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