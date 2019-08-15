Son Dakika Haberleri: Konya Ticaret Borsası
Son Dakika Ekonomi Haber

Konya Ticaret Borsası

56 dakika önce

Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,350-1,413 liradan satıldı.

Konya Ticaret Borsası, System.String[]
Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,350-1,413 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK
(LİRA)
EN YÜKSEK
(LİRA)
BUĞDAYLAR
Makarnalık buğday 1,663 1,663
Ekmeklik kırmızı sert buğday 1,350 1,413
Ekmeklik diğer buğday 1,250 1,375
Düşük vasıflı buğday 1,251 1,372
ARPALAR
Arpalar 1,122 1,187
DİĞER HUBUBATLAR
Mısır 1,187 1,215
Konya, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 04:03 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kırmızı ete yüzde 20 zam yolda!
Ukrayna'dan gelip İzmir'e gelen kadın otel odasında istismara uğradı Google ve Facebook cinsel içerikli film izleyenleri özel yazılımla takip ediyor Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret eden Komünist Başkan: Böyle kapıların olduğunu bilmiyorduk

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.8.2019 16:59:59. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Konya Ticaret Borsası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]