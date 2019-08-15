Konya Ticaret Borsası
56 dakika önce
Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,350-1,413 liradan satıldı.
Konya Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 04:03 Kaynak: AA
Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,350-1,413 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|
|Makarnalık buğday
| 1,663
| 1,663
|Ekmeklik kırmızı sert buğday
| 1,350
| 1,413
|Ekmeklik diğer buğday
| 1,250
| 1,375
|Düşük vasıflı buğday
| 1,251
| 1,372
|ARPALAR
|
|
|Arpalar
| 1,122
| 1,187
|DİĞER HUBUBATLAR
|
|
|Mısır
| 1,187
| 1,215
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