Konya Ticaret Borsası
1 saat önce
Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,415-1,438 liradan satıldı.
Konya Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 03:49 Kaynak: AA
Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,415-1,438 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|
|Makarnalık buğday
| 1,702
| 1,852
|Ekmeklik kırmızı sert buğday
| 1,415
| 1,438
|Ekmeklik diğer buğday
| 1,251
| 1,443
|Düşük vasıflı buğday
| 1,251
| 1,504
|ARPALAR
|
|
|Arpalar
| 1,141
| 1,184
|DİĞER HUBUBATLAR
|
|
|Mısır
| 1,156
| 1,220
|BAKLİYATLAR
|
|
|Fasulye
| 5,507
| 5,507
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