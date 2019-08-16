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Konya Ticaret Borsası

1 saat önce

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,415-1,438 liradan satıldı.

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Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,415-1,438 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK
(LİRA)
EN YÜKSEK
(LİRA)
BUĞDAYLAR
Makarnalık buğday 1,702 1,852
Ekmeklik kırmızı sert buğday 1,415 1,438
Ekmeklik diğer buğday 1,251 1,443
Düşük vasıflı buğday 1,251 1,504
ARPALAR
Arpalar 1,141 1,184
DİĞER HUBUBATLAR
Mısır 1,156 1,220
BAKLİYATLAR
Fasulye 5,507 5,507
Konya, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 03:49 Kaynak: AA
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