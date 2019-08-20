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Konya Ticaret Borsası

47 dakika önce

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,310-1,590 liradan satıldı.

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Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,310-1,590 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK
(LİRA)
EN YÜKSEK
(LİRA)
BUĞDAYLAR
Makarnalık buğday 1,772 1,733
Ekmeklik kırmızı sert buğday 1,310 1,590
Ekmeklik diğer buğday 1,317 1,630
Düşük vasıflı buğday 1,221 1,475
ARPALAR
Arpalar 1,147 1,204
DİĞER HUBUBATLAR
Yulaf 1,220 1,220
Mısır 1,162 1,218
BAKLİYATLAR
Fasulye 5,104 6,140
Konya, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 04:36 Kaynak: AA
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