Konya Ticaret Borsası
1 saat önce
Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,309-1,489 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 03:18 Kaynak: AA
Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,309-1,489 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|
|Ekmeklik kırmızı sert buğday
| 1,309
| 1,489
|Ekmeklik diğer buğday
| 1,334
| 1,456
|Düşük vasıflı buğdaylar
| 1,241
| 1,456
|ARPALAR
|
|
|Arpalar
| 1,176
| 1,227
|BAKLİYATLAR
|
|
|Fasulye
| 6,076
| 6,149
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