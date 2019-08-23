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Konya Ticaret Borsası

1 saat önce

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,309-1,489 liradan satıldı.

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Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,309-1,489 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

BUĞDAYLAR
Ekmeklik kırmızı sert buğday 1,309 1,489
Ekmeklik diğer buğday 1,334 1,456
Düşük vasıflı buğdaylar 1,241 1,456
ARPALAR
Arpalar 1,176 1,227
BAKLİYATLAR
Fasulye 6,076 6,149

Konya, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 03:18 Kaynak: AA
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