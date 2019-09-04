Konya Ticaret Borsası
3 saat önce
Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,352 -1,501 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 03:48 Kaynak: AA
Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,352 -1,501 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|
|Makarnalık buğday
| 1,723
| 1,728
|Ekmeklik kırmızı sert buğday
| 1,352
| 1,501
|Ekmeklik diğer buğday
| 1,383
| 1,632
|Düşük vasıflı buğday
| 1,310
| 1,491
|ARPALAR
|
|
|Arpalar
| 1,216
| 1,276
|BAKLİYATLAR
|
|
|Fasulye
| 5,218
| 6,168
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