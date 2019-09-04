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Konya Ticaret Borsası

3 saat önce

Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,352 -1,501 liradan satıldı.

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Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,352 -1,501 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

BUĞDAYLAR
Makarnalık buğday 1,723 1,728
Ekmeklik kırmızı sert buğday 1,352 1,501
Ekmeklik diğer buğday 1,383 1,632
Düşük vasıflı buğday 1,310 1,491
ARPALAR
Arpalar 1,216 1,276
BAKLİYATLAR
Fasulye 5,218 6,168

Konya, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 03:48 Kaynak: AA
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