Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,398-1,512 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|Makarnalık buğday
|1,696
|1,696
|Ekmeklik kırmızı sert buğday
|1,398
|1,512
|Ekmeklik beyaz sert buğday
|1,567
|1,567
|Ekmeklik diğer buğday
|1,327
|1,555
|Düşük vasıflı buğday
|1,317
|1,550
|ARPALAR
|Arpalar
|1,191
|1,232
|DİĞER HUBUBATLAR
|Mısır
|1,029
|1,202
|BAKLİYATLAR
|Fasulye
|4,426
|5,888