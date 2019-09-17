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Konya Ticaret Borsası

48 dakika önce

Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,398-1,512 liradan satıldı.

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Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,398-1,512 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

BUĞDAYLAR
Makarnalık buğday 1,696 1,696
Ekmeklik kırmızı sert buğday 1,398 1,512
Ekmeklik beyaz sert buğday 1,567 1,567
Ekmeklik diğer buğday 1,327 1,555
Düşük vasıflı buğday 1,317 1,550
ARPALAR
Arpalar 1,191 1,232
DİĞER HUBUBATLAR
Mısır 1,029 1,202
BAKLİYATLAR
Fasulye 4,426 5,888

Konya, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 02:44 Kaynak: AA
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