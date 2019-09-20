Konya Ticaret Borsası
1 saat önce
Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,405-1,503 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 04:44 Kaynak: AA
Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,405-1,503 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|
|Makarnalık buğday
| 1,733
| 1,733
|Ekmeklik kırmızı sert buğday
| 1,405
| 1,503
|Ekmeklik diğer buğday
| 1,381
| 1,496
|Düşük vasıflı buğday
| 1,350
| 1,476
|ARPALAR
|
|
|Arpalar
| 1,194
| 1,241
|DİĞER HUBUBATLAR
|
|
|Mısır
| 0,872
| 1,210
|BAKLİYATLAR
|
|
|Fasulye
| 4,852
| 5,597
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