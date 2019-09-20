Son Dakika Haberleri: Konya Ticaret Borsası
Son Dakika Ekonomi Haber

Konya Ticaret Borsası

1 saat önce

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,405-1,503 liradan satıldı.

Konya Ticaret Borsası, System.String[]

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,405-1,503 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

BUĞDAYLAR
Makarnalık buğday 1,733 1,733
Ekmeklik kırmızı sert buğday 1,405 1,503
Ekmeklik diğer buğday 1,381 1,496
Düşük vasıflı buğday 1,350 1,476
ARPALAR
Arpalar 1,194 1,241
DİĞER HUBUBATLAR
Mısır 0,872 1,210
BAKLİYATLAR
Fasulye 4,852 5,597

Konya, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 04:44 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Parkta spor yapan 15 arkadaş, çevreye verdikleri rahatsızlık nedeniyle karakolluk oldu
Kızının PKK tarafından kaçırıldığını söyleyen baba, evladının mezarını hazırladı Rusya'dan Türkiye'ye ortaklaşa uçak üretme teklifi Fuhuş baskınında çete üyelerinin "Erkete" çalıştırdığı ortaya çıktı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.9.2019 18:40:00. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Konya Ticaret Borsası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]