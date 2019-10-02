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Konya Ticaret Borsası

1 saat önce

Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,415-1,542 liradan satıldı.

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Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,415-1,542 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

BUĞDAYLAR
Makarnalık buğday 1,664 1,664
Ekmeklik kırmızı sert buğday 1,415 1,542
Ekmeklik beyaz sert buğday 1,604 1,604
Ekmeklik diğer buğday 1,382 1,690
Düşük vasıflı buğday 1,370 1,476
ARPALAR
Arpalar 1,212 1,282
DİĞER HUBUBATLAR
Mısır 0,801 1,105
BAKLİYATLAR
Fasulye 4 5,551

Konya, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 03:27 Kaynak: AA
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