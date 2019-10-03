Konya Ticaret Borsası
1 saat önce
Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,437-1,556 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 03:14 Kaynak: AA
Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,437-1,556 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|
|Makarnalık buğday
| 1,733
| 1,737
|Ekmeklik kırmızı sert buğday
| 1,437
| 1,556
|Ekmeklik diğer buğday
| 1,392
| 1,620
|Düşük vasıflı buğday
| 1,382
| 1,545
|ARPALAR
|
|
|Arpalar
| 1,212
| 1,232
|DİĞER HUBUBATLAR
|
|
|Mısır
| 0,701
| 1,105
|BAKLİYATLAR
|
|
|Fasulye
| 4,880
| 5,460
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