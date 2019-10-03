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Konya Ticaret Borsası

1 saat önce

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,437-1,556 liradan satıldı.

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Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,437-1,556 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

BUĞDAYLAR
Makarnalık buğday 1,733 1,737
Ekmeklik kırmızı sert buğday 1,437 1,556
Ekmeklik diğer buğday 1,392 1,620
Düşük vasıflı buğday 1,382 1,545
ARPALAR
Arpalar 1,212 1,232
DİĞER HUBUBATLAR
Mısır 0,701 1,105
BAKLİYATLAR
Fasulye 4,880 5,460

Konya, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 03:14 Kaynak: AA
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