Konya Ticaret Borsası
10 dakika önce
Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,400-1,543 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 04:50 Kaynak: AA
Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,400-1,543 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|
|Ekmeklik kırmızı sert buğday
| 1,400
| 1,543
|Ekmeklik diğer buğday
| 1,351
| 1,690
|Düşük vasıflı buğday
| 1,421
| 1,521
|ARPALAR
|
|
|Arpalar
| 1,204
| 1,283
|DİĞER HUBUBATLAR
|
|
|Mısır
| 0,800
| 1,119
|BAKLİYATLAR
|
|
|Fasulye
| 4,307
| 5,568
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