Son Dakika Haberleri: Konya Ticaret Borsası
Son Dakika Ekonomi Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsası

2 saat önce

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,480-1,557 liradan satıldı.

Konya Ticaret Borsası, System.String[]

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,480-1,557 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

BUĞDAYLAR
Ekmeklik kırmızı sert buğday 1,480 1,557
Ekmeklik diğer buğday 1,482 1,615
Düşük vasıflı buğday 1,436 1,612
ARPALAR
Arpalar 1,198 1,303
DİĞER HUBUBATLAR
Mısır 0,720 1,123
BAKLİYATLAR
Fasulye 5,157 5,700

Konya, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 02:44 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Merkez Bankası rezervleri 4,1 milyar dolar arttı
Trump, Dışişleri Bakanı'na Reza Zarrab'ın serbest bırakılması için baskı yapmış ABD'li milyarderler ilk kez geçen yıl işçi sınıfından daha az vergi ödedi Ordu'da üretilen arı sütünün gramı 7 lira, kilosu 7 bin lira

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2019 16:57:09. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Konya Ticaret Borsası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]