Konya Ticaret Borsası
2 saat önce
Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,480-1,557 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 02:44 Kaynak: AA
Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,480-1,557 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|
|Ekmeklik kırmızı sert buğday
| 1,480
| 1,557
|Ekmeklik diğer buğday
| 1,482
| 1,615
|Düşük vasıflı buğday
| 1,436
| 1,612
|ARPALAR
|
|
|Arpalar
| 1,198
| 1,303
|DİĞER HUBUBATLAR
|
|
|Mısır
| 0,720
| 1,123
|BAKLİYATLAR
|
|
|Fasulye
| 5,157
| 5,700
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