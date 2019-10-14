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Konya Ticaret Borsası

17 dakika önce

Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,426-1,534 liradan satıldı.

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Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,426-1,534 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

BUĞDAYLAR
Makarnalık buğday 1,816 1,816
Ekmeklik kırmızı sert buğday 1,426 1,534
Ekmeklik beyaz sert buğday 1,600 1,683
Ekmeklik diğer buğday 1,402 1,659
Düşük vasıflı buğday 1,344 1,555
ARPALAR
Arpalar 1,221 1,253
DİĞER HUBUBATLAR
Mısır 0,941 1,119
BAKLİYATLAR
Fasulye 4,782 5,842

Konya, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 03:56 Kaynak: AA
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