Konya Ticaret Borsası
44 dakika önce
Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,462-1,565 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 02:54 Kaynak: AA
Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,462-1,565 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|
|Ekmeklik kırmızı sert buğday
| 1,462
| 1,565
|Ekmeklik diğer buğday
| 1,505
| 1,505
|Düşük vasıflı buğday
| 1,464
| 1,567
|ARPALAR
|
|
|Arpalar
| 1,232
| 1,244
|DİĞER HUBUBATLAR
|
|
|Mısır
| 0,812
| 1,118
|BAKLİYATLAR
|
|
|Fasulye
| 5,627
| 6,023
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