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Konya Ticaret Borsası

44 dakika önce

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,462-1,565 liradan satıldı.

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Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,462-1,565 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

BUĞDAYLAR
Ekmeklik kırmızı sert buğday 1,462 1,565
Ekmeklik diğer buğday 1,505 1,505
Düşük vasıflı buğday 1,464 1,567
ARPALAR
Arpalar 1,232 1,244
DİĞER HUBUBATLAR
Mısır 0,812 1,118
BAKLİYATLAR
Fasulye 5,627 6,023

Konya, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 02:54 Kaynak: AA
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