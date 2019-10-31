Konya Ticaret Borsası
7 saat önce
Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,537-1,637 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 04:38 Kaynak: AA
Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,537-1,637 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|
|Makarnalık buğday
| 1,849
| 1,871
|Ekmeklik kırmızı sert buğday
| 1,537
| 1,637
|Ekmeklik beyaz sert buğday
| 1,691
| 1,691
|Ekmeklik diğer
| 1,521
| 1,728
|Düşük vasıflı buğday
| 1,476
| 1,655
|ARPALAR
|
|
|Arpalar
| 1,264
| 1,304
|DİĞER HUBUBATLAR
|
|
|Mısır
| 0,859
| 1,120
|BAKLİYATLAR
|
|
|Fasulye
| 5,396
| 6,601
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