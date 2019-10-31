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Konya Ticaret Borsası

7 saat önce

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,537-1,637 liradan satıldı.

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Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,537-1,637 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

BUĞDAYLAR
Makarnalık buğday 1,849 1,871
Ekmeklik kırmızı sert buğday 1,537 1,637
Ekmeklik beyaz sert buğday 1,691 1,691
Ekmeklik diğer 1,521 1,728
Düşük vasıflı buğday 1,476 1,655
ARPALAR
Arpalar 1,264 1,304
DİĞER HUBUBATLAR
Mısır 0,859 1,120
BAKLİYATLAR
Fasulye 5,396 6,601

Konya, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 04:38 Kaynak: AA
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