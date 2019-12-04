Konya Ticaret Borsası
6 saat önce
Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,566-1,663 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 03:14 Kaynak: AA
Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,566-1,663 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|
|Ekmeklik kırmızı sert buğday
| 1,566
| 1,663
|Ekmeklik diğer buğday
| 1,565
| 1,636
|Düşük vasıflı buğday
| 1,512
| 1,648
|ARPALAR
|
|
|Arpalar
| 1,390
| 1,407
|DİĞER HUBUBATLAR
|
|
|Mısır
| 0,886
| 1,159
|BAKLİYATLAR
|
|
|Fasulye
| 7,104
| 7,313
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