Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,607-1,720 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|Makarnalık buğday
|2,012
|2,012
|Ekmeklik kırmızı sert buğday
|1,607
|1,720
|Ekmeklik diğer buğday
|1,642
|1,781
|Düşük vasıflı buğday
|1,520
|1,680
|ARPALAR
|Arpalar
|1,387
|1,416
|DİĞER HUBUBATLAR
|Mısır
|0,942
|1,205
|BAKLİYATLAR
|Fasulye
|6,546
|7,235
|YAĞLI TOHUMLAR
|Ayçiçeği
|2,001
|2,001