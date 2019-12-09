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Konya Ticaret Borsası

6 saat önce

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,607-1,720 liradan satıldı.

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Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,607-1,720 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

BUĞDAYLAR
Makarnalık buğday 2,012 2,012
Ekmeklik kırmızı sert buğday 1,607 1,720
Ekmeklik diğer buğday 1,642 1,781
Düşük vasıflı buğday 1,520 1,680
ARPALAR
Arpalar 1,387 1,416
DİĞER HUBUBATLAR
Mısır 0,942 1,205
BAKLİYATLAR
Fasulye 6,546 7,235
YAĞLI TOHUMLAR
Ayçiçeği 2,001 2,001

Konya, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 02:26 Kaynak: AA
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