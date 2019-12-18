Konya Ticaret Borsası
6 saat önce
Konya Ticaret Borsası'nda, ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,613-1,747 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 02:56 Kaynak: AA
Konya Ticaret Borsası'nda, ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,613-1,747 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| ÜRÜN CİNSİ
| EN DÜŞÜK
(LİRA)
| EN YÜKSEK
(LİRA)
| BUĞDAYLAR
| Ekmeklik kırmızı sert buğday
| 1,613
| 1,747
| Ekmeklik beyaz sert buğday
| 1,725
| 1,725
| Ekmeklik diğer buğday
| 1,607
| 1,871
| Düşük vasıflı buğday
| 1,611
| 1,764
| ARPALAR
| Arpalar
| 1,376
| 1,414
| DİĞER HUBUBATLAR
| Mısır
| 1,042
| 1,239
| BAKLİYATLAR
|
|
| Fasulye
| 6,503
| 6,692
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