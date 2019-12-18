Konya Ticaret Borsası - Son Dakika
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Konya Ticaret Borsası

6 saat önce

Konya Ticaret Borsası'nda, ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,613-1,747 liradan satıldı.

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Konya Ticaret Borsası'nda, ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,613-1,747 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİ

 EN DÜŞÜK

(LİRA)

 EN YÜKSEK

(LİRA)

BUĞDAYLAR

Ekmeklik kırmızı sert buğday

 1,613

 1,747

Ekmeklik beyaz sert buğday 1,725 1,725
Ekmeklik diğer buğday

 1,607

 1,871

Düşük vasıflı buğday

 1,611

 1,764

ARPALAR

Arpalar

 1,376

 1,414

DİĞER HUBUBATLAR

Mısır

 1,042

 1,239

BAKLİYATLAR
Fasulye 6,503 6,692

Konya, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 02:56 Kaynak: AA
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