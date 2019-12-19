Konya Ticaret Borsası - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Konya Ticaret Borsası - Son Dakika Ekonomi

Konya Ticaret Borsası

6 saat önce

Konya Ticaret Borsası'nda, ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,622-1,744 liradan satıldı.

Konya Ticaret Borsası, System.String[]

Konya Ticaret Borsası'nda, ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,622-1,744 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİ

 EN DÜŞÜK

(LİRA)

 EN YÜKSEK

(LİRA)

BUĞDAYLAR

Ekmeklik kırmızı sert buğday 1,622 1,744
Ekmeklik beyaz sert buğday 1,712 1,712
Makarnalık buğday

 1,873

 1,873

Ekmeklik diğer buğday 1,642 1,903
Düşük vasıflı buğday

 1,630

 1,630

ARPALAR

Arpalar

 1,391

 1,410

DİĞER HUBUBATLAR

Mısır

 0,987

 1,246

BAKLİYATLAR
Fasulye 6,910 7,256

Konya, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 02:38 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Erdoğan'dan milli paralarla ticaret çağrısı: Aciliyet kazanmıştır, biz hazırız
Drift yaparken suçüstü yakalanan sürücüye 9 bin lira para cezası Son dakika: İstanbul Şehir Üniversitesi, Marmara Üniversitesi'ne devredildi Son dakika: Google'dan 20 ülkede yaşanan erişim kesintisiyle ilgili açıklama yapıldı

Son Dakika Haberleri
21:06 Avrupa borsaları günü Almanya hariç yükselişle tamamladı - Son Dakika Ekonomi
20:30 EBRD'den Enerjisa'ya 100 milyon dolar karşılığı Türk lirası finansman - Son Dakika Ekonomi
19:50 Gümrük Laboratuvar Müdürlüklerinin toplam metot sayısı arttı - Son Dakika Ekonomi
19:46 SPK haftalık bülteni - Son Dakika Ekonomi
19:17 Şehir Üniversitesi, Marmara’ya devredildi - Son Dakika Ekonomi
18:57 Son dakika: İstanbul Şehir Üniversitesi, Marmara Üniversitesi'ne devredildi - Son Dakika Ekonomi
18:14 Son dakika: Google'dan 20 ülkede yaşanan erişim kesintisiyle ilgili açıklama yapıldı - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2019 21:06:16. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Konya Ticaret Borsası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]