Konya Ticaret Borsası'nda, ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,622-1,744 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
| EN DÜŞÜK
(LİRA)
| EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|Ekmeklik kırmızı sert buğday
|1,622
|1,744
|Ekmeklik beyaz sert buğday
|1,712
|1,712
|Makarnalık buğday
|1,873
|1,873
|Ekmeklik diğer buğday
|1,642
|1,903
|Düşük vasıflı buğday
|1,630
|1,630
|ARPALAR
|Arpalar
|1,391
|1,410
|DİĞER HUBUBATLAR
|Mısır
|0,987
|1,246
|BAKLİYATLAR
|Fasulye
|6,910
|7,256