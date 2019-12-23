Konya Ticaret Borsası
6 saat önce
Konya Ticaret Borsası'nda, ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,609-1,756 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 03:58 Kaynak: AA
Konya Ticaret Borsası'nda, ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,609-1,756 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| ÜRÜN CİNSİ
| EN DÜŞÜK
(LİRA)
| EN YÜKSEK
(LİRA)
| BUĞDAYLAR
| Ekmeklik kırmızı sert buğday
| 1,609
| 1,756
| Ekmeklik diğer buğday
| 1,593
| 1,845
| Düşük vasıflı buğday
| 1,504
| 1,602
| ARPALAR
| Arpalar
| 1,370
| 1,379
| DİĞER HUBUBATLAR
| Mısır
| 0,807
| 1,237
| BAKLİYATLAR
|
|
| Fasulye
| 6,750
| 6,750
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