Konya Ticaret Borsası
7 saat önce
Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,698-1,752 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 02:20 Kaynak: AA
Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,698-1,752 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| ÜRÜN CİNSİ
| EN DÜŞÜK
(LİRA)
| EN YÜKSEK
(LİRA)
| BUĞDAYLAR
| Ekmeklik kırmızı sert buğday
| 1,698
| 1,752
| Makarnalık buğday
| 1,862
| 1,862
| Ekmeklik diğer buğday
| 1,580
| 1,700
| Düşük vasıflı buğday
| 1,650
| 1,650
| ARPALAR
| Arpalar
| 1,366
| 1,382
| DİĞER HUBUBATLAR
| Mısır
| 0,996
| 1,264
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