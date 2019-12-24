Konya Ticaret Borsası - Son Dakika
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Konya Ticaret Borsası

7 saat önce

Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,698-1,752 liradan satıldı.

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Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,698-1,752 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİ

 EN DÜŞÜK

(LİRA)

 EN YÜKSEK

(LİRA)

BUĞDAYLAR

Ekmeklik kırmızı sert buğday 1,698 1,752
Makarnalık buğday

 1,862

 1,862

Ekmeklik diğer buğday 1,580 1,700
Düşük vasıflı buğday

 1,650

 1,650

ARPALAR

Arpalar

 1,366

 1,382

DİĞER HUBUBATLAR

Mısır

 0,996

 1,264

Konya, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 02:20 Kaynak: AA
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