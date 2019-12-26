Konya Ticaret Borsası - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Konya Ticaret Borsası - Son Dakika Ekonomi

Konya Ticaret Borsası

6 saat önce

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,660-1,667 liradan satıldı.

Konya Ticaret Borsası, System.String[]

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,660-1,667 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİ

 EN DÜŞÜK

(LİRA)

 EN YÜKSEK

(LİRA)

BUĞDAYLAR

Ekmeklik kırmızı sert buğday 1,660 1,667
Düşük vasıflı buğday

 1,654

 1,687

ARPALAR

Arpalar

 1,374

 1,374

DİĞER HUBUBATLAR

Mısır

 1,040

 1,239

Konya, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 02:22 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bulgarlar Edirne'ye akın ediyor! 10 ayda 920 bin turist geldi
Karı koca bir asırlık geleneği yaşatmaya çalışıyorlar Vatandaşa güzel haber! 2020'nin ilk 3 ayında elektriğe zam yok MHP'li Cemal Enginyurt, 2020 asgari ücret rakamına tepki gösterdi: İşçiler jest beklemekteler

Son Dakika Haberleri
20:40 Vatandaşa güzel haber! 2020'nin ilk 3 ayında elektriğe zam yok - Son Dakika Ekonomi
20:34 MHP'li Cemal Enginyurt, 2020 asgari ücret rakamına tepki gösterdi: İşçiler jest beklemekteler - Son Dakika Ekonomi
20:28 Bakan Selçuk asgari ücreti açıkladı - Son Dakika Ekonomi
19:52 SPK haftalık bülteni - Son Dakika Ekonomi
19:51 Son dakika: İlk kez hareket halindeyken videosu paylaşılan yerli otomobilden bir detay daha! Logosu belli oldu - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2019 20:42:33. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Konya Ticaret Borsası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]