Konya Ticaret Borsası
6 saat önce
Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,660-1,667 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 02:22 Kaynak: AA
Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,660-1,667 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| ÜRÜN CİNSİ
| EN DÜŞÜK
(LİRA)
| EN YÜKSEK
(LİRA)
| BUĞDAYLAR
| Ekmeklik kırmızı sert buğday
| 1,660
| 1,667
| Düşük vasıflı buğday
| 1,654
| 1,687
| ARPALAR
| Arpalar
| 1,374
| 1,374
| DİĞER HUBUBATLAR
| Mısır
| 1,040
| 1,239
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