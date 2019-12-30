Konya Ticaret Borsası - Son Dakika
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Konya Ticaret Borsası

6 saat önce

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,569 liradan satıldı.

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Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,569 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİ

 EN DÜŞÜK

(LİRA)

 EN YÜKSEK

(LİRA)

BUĞDAYLAR

Ekmeklik kırmızı sert buğday 1,569 1,569
Ekmeklik diğer buğday 1,652 1,652
ARPALAR

Arpalar

 1,405

 1,405

DİĞER HUBUBATLAR

Mısır

 1,05

 1,252

Konya, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 02:12 Kaynak: AA
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