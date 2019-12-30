Konya Ticaret Borsası
6 saat önce
Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,569 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 02:12 Kaynak: AA
Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,569 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| ÜRÜN CİNSİ
| EN DÜŞÜK
(LİRA)
| EN YÜKSEK
(LİRA)
| BUĞDAYLAR
| Ekmeklik kırmızı sert buğday
| 1,569
| 1,569
| Ekmeklik diğer buğday
| 1,652
| 1,652
| ARPALAR
| Arpalar
| 1,405
| 1,405
| DİĞER HUBUBATLAR
| Mısır
| 1,05
| 1,252
Son Dakika Konya'da öğretmenleri taşıyan minibüs devrildi, 15 kişi yaralandı Otomobilin çarptığı bisikletli öğrenci hayatını kaybetti TOGG'dan yerli otomobil anketi! SUV modeli önde gidiyor Son dakika: Doğa Koleji'nin yeni sahibi İTÜ Vakfı oldu